Дипломаты заявили, что ни одна страна ЕС не хочет смягчить санкции против РФ

Об этом говорят европейские дипломаты в разговоре с европейскими и украинскими СМИ, сообщает "ЕвроПравда".

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"Ни один из членов ЕС не требует ослабления санкций", - цитирует Reuters дипломата, говорившего на условиях конфиденциальности.

Его оценку ситуации разделяют и другие коллеги. "Снятие санкций сейчас было бы абсолютно неверным шагом", - подчеркнул другой дипломат, пояснив, что ситуация на востоке Украины этому отнюдь не способствует.

Собеседники издания разделяют такую оценку. В то же время они не считают реалистичной возможность усиления санкций при сохранении текущей ситуации.

"Введение санкций было правильным шагом, но говорить об усилении пока рано", - подчеркнул руководящий представитель министерства иностранных дел одной из европейских стран.