Целью Испании на посту члена СБ ООН станет защиту мира и прав человека - СМИ

Испания была избрана новым непостоянным членом Совета Безопасности ООН, наряду с Анголой, Венесуэлой, Малайзией и Новой Зеландией. Избранные государства начнут работу в Совете с 1 января 2015 года, сообщает РИА «Новости».

”Цель Испании на этом посту - защита закона, порядка, мира, прав человека и свобод гражданина”, - заявил Рахой, находящийся с визитом в Милане. По его словам, СБ ООН - ”это центр мирового уровне принятия решений по вопросам мира и международной безопасности”.

Рахой также отметил, что избрание Испании непостоянным членом СБ ”демонстрирует доверие международного сообщества к стране”.

Для того, чтобы стать непостоянным членом СБ, каждой стране-претенденту необходимо было набрать две трети голосов государств-членов ООН. Места, на которые избираются новые непостоянные члены СБ, распределены по нескольким группам стран: африканская, азиатско-тихоокеанская, латиноамериканская и группа западноевропейских и иных государств.

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Испания была избрана только по итогам третьего раунда голосования. В последнем раунде она оспаривала место с Турцией, получив голоса 132 стран из 193.

Всего СБ ООН состоит из 15 государств, пять из которых — постоянные члены (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), а десять выбираются голосованием - по пять каждый год. Из нынешних 193 государств ООН более трети еще никогда не были членами СБ. Непостоянные члены СБ ООН принимают участие в голосованиях при принятии решений, но не могут, в отличие от постоянных членов, блокировать эти решения, поскольку не обладают правом ”вето”.