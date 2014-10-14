Турецкая авиация нанесла удар по позициям курдов

Турецкие истребители F-4 и F-16 впервые с 2013 года нанесли удар по курдским боевикам после трехдневного гранатометного обстрела турецких позиций под Дагликой, сообщает турецкое издание Hurriyet.

По официальной версии, объекты бомбардировки "были причастны к убийствам, вооруженным инцидентам и нападениям на базы сил безопасности".

Читайте такжеТурция говорит, что не будет воевать с "Исламским государством" одна - BBCНапомним, в Турции около 37 человек погибли во время массовых акций протеста курдов против бездействия турецких вооруженных в конфликте курдов и исламистов с ИГИЛ (Исламского государства Ирака и Леванта).

Исламисты уже несколько дней атакуют сирийский город Кобани неподалеку от границы с Турцией, который защищают бойцы курдской самообороны при поддержке авиации антиисламистской коалиции. На захваченных ИГИЛ территориях происходит тотальное истребление курдов.