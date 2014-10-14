Власть сознательно не демилитаризирует общество - Путин

Путин ответил, что «трудно это делать в одностороннем порядке».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Федотов сказал в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

«Войны, как сказано в уставе ЮНЕСКО, начинаются в умах людей, поэтому именно в мыслях нужно укоренять стремление к миру. Следовательно, задача заключается в демилитаризации общественного сознания. Не в демобилизации, а именно в демилитаризации. Лишь перейдя от информационной войны к информационному взаимопониманию, мы сможем постепенно восстановить братские, дружеские отношения между народами России и Украины. Взаимная вражда - это катастрофа для обеих стран, это бессмыслица», - сказал Федотов.

Он предложил чаще показывать по российскому телевидению фильмы по произведениям Николая Гоголя, создавать передачи о творчестве Тараса Шевченко, приглашать украинских артистов, писателей, художников, ученых. (В РФ были отменены некоторые концерты группы «Океан Эльзы» и других украинских групп за гражданскую позицию музыкантов - УНИАН).

Читайте такжеУкраинцы Санкт-Петербурга требуют от Путина остановить украинофобию российских СМИ«Нас всех столько связывает с Украиной, с ее прекрасным народом - это надо культивировать, защищать. А мерзавцы есть, увы, у каждого народа», -отметил он.

В то же время, Путин выслушал это предложение и заявил, что государство сознательно не демилитаризирует сознание общества. При этом президент России подчеркнул, что если это и делать, то для этого необходима "воля с обеих сторон": с российской и украинской.

«Я полностью согласен в том, что нужно заниматься демилитаризацией общественного сознания. Но, во-первых, я хочу обратить внимание, что власть этого специально не делает - не демилитаризирует сознание сознательно, а во-вторых, очень трудно это делать в одностороннем порядке. Это все-таки нужна добрая воля с обеих сторон», - отметил Путин.

Читайте такжеУкраинский депутат в эфире центрального российского канала призвал РФ прекратить войну с УкраинойРФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе - практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска. Также РФ активно использует манипулятивные информационные технологии в своих СМИ для обмана населения РФ путем искажения фактов и подачи неверной информации.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены.