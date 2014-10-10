Страны G20 и МВФ готовы профинансировать экономику Украины
Члены "Большой двадцатки" и Международного Валютного Фонда готовы к дополнительным финансовым вливаниям в экономику Украины.
Об этом заявил Министр финансов Австралии Джо Хоки, отвечая на вопрос "1+1".
По его словам, о необходимости дополнительных средств для Украины вчера на заседании МВФ заявила руководитель фонда Кристин Лагард.
Также об этом говорилось и на ужине министров финансов - членов "Большой двадцатки", в которой сейчас председательствует Австралия.
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По словам Хоки, он неоднократно обсуждал экононмическую ситуацию в Украине с российским коллегой. Сейчас МВФ и большинство стран G20 понимают необходимость подобных вливаний, хотя и настаивают - Украина должна прежде всего помочь себе сама.
Несмотря на это, ряд членов "Большой двадцатки" понимает и готова профинансировать Украину уже в ближайшее время.
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