Страны G20 и МВФ готовы профинансировать экономику Украины

Об этом заявил Министр финансов Австралии Джо Хоки, отвечая на вопрос "1+1".

По его словам, о необходимости дополнительных средств для Украины вчера на заседании МВФ заявила руководитель фонда Кристин Лагард.

Также об этом говорилось и на ужине министров финансов - членов "Большой двадцатки", в которой сейчас председательствует Австралия.

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По словам Хоки, он неоднократно обсуждал экононмическую ситуацию в Украине с российским коллегой. Сейчас МВФ и большинство стран G20 понимают необходимость подобных вливаний, хотя и настаивают - Украина должна прежде всего помочь себе сама.

Несмотря на это, ряд членов "Большой двадцатки" понимает и готова профинансировать Украину уже в ближайшее время.

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