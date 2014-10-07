ЕП одобрил кандидатуру экс-премьера Эстонии на пост вице-президента ЕК
Европарламент одобрил сегодня кандидатуру экс-премьера Эстонии Андруса Ансипа на пост вице-президента Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка.
Во время слушаний, проходивших в понедельник вечером в течение трех часов, члены Европарламента задавали Ансипу вопросы, касающиеся в основном будущего цифровой сферы. Ансип ответил на все вопросы, сделав особенный акцент на важности защиты личных данных, ИТ-образования, а также правового регулирования в сфере цифровых технологий.
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Об этом сообщает РИА Новости.
Он также говорил о внедрении программирования в школьное образование, о мобильных технологиях будущего, об АСТА (Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией) и проблемах поисковых систем в интернете.
Ансип возглавлял правительство Эстонии с 2005 по 2014 годы. Он установил абсолютный рекорд пребывания в должности главы кабинета министров после восстановления независимости Эстонии в 1991 году. В мае нынешнего года экс-премьер был избран депутатом Европарламента.