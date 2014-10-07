В Гонконге разобрали почти все баррикады и ведут переговоры с властью

После достижения согласия на проведение политических переговоров с правительством на центральных улицах Гонконга остаются лишь несколько сотен протестующих. Баррикады остаются лишь в трех местах на центральных улицах Гонконга, пишет DW.

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Накануне вечером представители студенческого движения и власти региона с особым административным статусом договорились о проведении переговоров о путях выхода из политического кризиса.

По словам лидеров протестов, они согласились на переговоры, поскольку количество активистов сократилось, и они сталкиваются с ростом давления, который имеет целью положить конец их забастовке. В то же время, лидеры протестов обещают оставаться на площади, пока их требования не будут выполнены.

Напомним, 5 октября протестующие в Гонконге обещали разблокировать работу госадминистрации.