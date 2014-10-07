Болгария к 2020 году откажется от российской военной авиатехники

Данное решение было принято в рамках утверждения концепции "Болгария в НАТО-2020", сообщает Газета.ru.

В рамках проекта будет списано 15 истребителей МиГ-29, шесть самолетов МиГ-21 и 14 бомбардировщиков СУ-25. Кроме того, в связи с этим более 300 летчиков и инженеров по техническому обслуживанию лишатся работы.

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По словам министра обороны страны Велизара Шаламанова, страна должна стать более независимой от России. На замену российским самолетам Болгария планирует закупить восемь новых истребителей. По словам Шаламанова, на эти цели будет выделено 600 млн левов (€307 млн).