Власти Эстонии создадут пограничный спецназ

Опорные пункты спецподразделения появятся в Нарве и Пиузе, в Таллинне будет действовать отдельный отряд Центра быстрого реагирования для защиты морской границы, сообщает Delfi с ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Ханно Певкура.

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По его словам, часть людей для формирования нового подразделения уже есть - они служат в пограничной охране, других сотрудников, возможно, можно будет найти в полиции.

Министр пообещал, что подразделение будет хорошо оснащено и вооружено, служба в нем должна быть престижной, поэтому плата будет увеличена. Однако он не уточнил сумму. "Скажем так, что это довольно дорого", - сказал министр, подчеркнув, что такая информация не может быть публичной.

В задачи центра быстрого реагированиябудет входить борьба с трансграничной преступностью, контрабандой или незаконной перевозкой людей через границу.

По словам Ханно Певкура, создание пограничного спецназа не связано с состоянием границы. "Естественно, что в последнее время мы уделяли границе много внимания и принимали решения, которые способствуют увеличению ее защищенности", - добавил он.