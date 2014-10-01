Новое правительство Польши будет вести прагматичную политику с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявила новый премьер-министр страны Ева Копач в сейме, рассказывая о приоритетах своей политики перед утверждением на эту должность.

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"Целью моего правительства будет проведение прагматичной политики в контексте того, что происходит в Украине", - сказала она.

Ева Копач назвала среди своих задач сохранение единства позиции западных государств в контексте кризиса в Украине, но отметила, что Польша не будет выходить с нереальными инициативами. " Важно - не допустить ситуации, когда Польша останется в одиночестве из-за выдвижения нереальных целей", - сказала она.

Председатель польского правительства выразила надежду на успешное разрешение конфликта в Украине в рамках достигнутых недавно договоренностей в Минске, но отметила, что Польша никогда не согласится на потерю Украиной части ее территории.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Бронислав Коморовский 22 сентября утвердил состав нового правительства Польши во главе с Евой Копач.