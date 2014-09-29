Германия подтвердила, что санкции ЕС против РФ остаются в силе – СМИ

16:09, 29 сентября 2014
Мир
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Санкции Евросоюза, введенные против России из-за обострения конфликта в Украине, пока остаются без изменений.

REUTERS

Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер в понедельник, 29 сентября, в Берлине, передает DW со ссылкой на Reuters.

"Все остается точно так, как было договорено и решено на европейском уровне, - цитирует представителя информагентство Reuters. - Мы еще не достигли той точки, где можно было бы сказать, что мы можем ослабить усилия".

Какие решения относительно санкций будут приниматься в будущем, будет зависеть от развития ситуации на месте, пояснил Шефер. По его словам, возможны дальнейшие санкции против России, так и отзывы предыдущих шагов. Сейчас ситуация далека от уменьшения напряжения, добавил представитель немецкого МИД.

Читайте такжеРоссийский рубль из-за санкций приближается к 40 за долларВо время режима прекращения огня на востоке Украины, который, по словам спикера, в значительной степени соблюдается, по обе стороны конфликта все еще есть погибшие и раненые.

Также Москве следовало бы воплотить согласованый контактной группой мирный план, отметил представитель немецкого МИД. Решения на уровне Европейского Союза будут приниматься после тщательного анализа ситуации, подытожил Мартин Шефер.

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