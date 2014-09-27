В России свезли людей на акцию якобы скорби о погибших на Донбассе

Его заявителями выступили движение «Матери России» и «Национальная родительская ассоциация», также в марше должны были принять участие представители "Единой России", активисты «Народного фронта» и депутаты Госдумы, представляющие провластные "системные оппозиционные фракции" – ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию», сообщает Дождь.

Официально это митинг скорби, поводом для которого послужило обнаружение массовых захоронений под Донецком.

Читайте такжеРоссийские СМИ "провели" массовые митинги в шести городах УкраиныПоэтому центром акции стал памятник «Трагедия народов» работы Зураба Церетели, который был установлен на поклонной горе в 1997 году в память жертв фашистского геноцида во второй мировой войне.

Однако настоящую цель акции заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов, - это поддержка "народа Донбасса в борьбе за независимость".

Водитель одного из автобусов рассказал в эфире канала, что участников акции скорби по погибшим в Донбассе, которая началась в 19:00 на Поклонной горе в Москве, организованно на нее привезли. Организатором поездки, по его словам, предположительно являются «Матери России».

«Что-то говорил старший мне, то ли "Матери" (Всероссийское общественное движение «Матери России», председателем которого является сенатор Валентина Петренко — ред.), то ли еще чего-то. Я точно не знаю», — сообщил водитель в ответ на вопрос о том, кто был организатором этой поездки.