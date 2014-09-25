Пропаганда РФ оставила позади фашистскую и советскую - Геращенко о массовых захоронениях на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Наша армия и Национальная гвардия не занимаются расстрелами местных жителей. И те тела погибших, которые якобы похоронены в могиле, мы считаем, что, скорее всего, это тела наших бойцов, которые были убиты (террористами и российскими военными) вследствие Иловайского котла. Могли собрать эти тела, засыпать землей, поставить какие-то таблички и из этого устроить массовые захоронения, пользуясь тем, что тела, которые подверглись термическим ожогам после установок «Град» и т.д., просто невозможно узнать. Или же это могут быть местные жители, которые погибли при обстреле боевиками жилых кварталов, поэтому они пользуются тем, что нет возможности это проверить», - сказал он.

Читайте такжеВ Донецкой области нашли три массовых захоронения - ОБСЕГеращенко также назвал откровенной ложью распространенную в российских СМИ информацию о том, что подобные захоронения - дело рук украинских военных.

«Это откровенная российская пропаганда и ложь о том, что после отступления наших войск из некоторых районов Донецкой области будто находят массовые захоронения мирных граждан, которых пытали, над которыми издевались украинские «каратели». Хочу сказать, что подобного рода заявления являются откровенной ложью российской пропагандистской машины, которая сейчас нашла себе новую работу после так называемого перемирия и пытается скомпрометировать украинскую власть, украинскую армию, Национальную гвардию в глазах европейского и мирового сообщества... В своей наглости и мерзости российская пропаганда оставила позади фашистскую и советскую пропаганды, но думаю, что мы будем с этим бороться словами правды и настоящими фактами, которые в результате, я думаю, когда-нибудь лягут в основу международного трибунала над преступниками российского режима», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, под Донецком обнаружено массовое захоронение с табличкой ”Погибли за путинскую ложь”. Жители поселка Нижняя Крынка, который ранее обстреляли боевики, показали наблюдателям ОБСЕ такое стихийное захоронение. Сколько людей там похоронено, пока не известно. О том, кем установлена эта табличка, неизвестно, как, собственно, неизвестно, и кто похоронен в этой могиле.