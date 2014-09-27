В России признали террористами организаторов марша за федерализацию Кубани

Все они организаторы «марша за федерализацию Кубани», который должен был состояться 17 августа, но так и не был согласован, сообщает телеканал Дождь.

По данным канала, двое из них - Вячеслав Мартынов и Петр Любченков, успевшие сбежать из страны, - попросили политического убежища в Украине.

Дарья Полюдова с июля находится в СИЗО.