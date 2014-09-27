В России признали террористами организаторов марша за федерализацию Кубани
18:22, 27 сентября 2014Мир
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В Россиии трое краснодарцев – Дарья Полюдова, Вячеслав Мартынов и Петр Любченков – попали в Федеральный список экстремистов и террористов.
Трое организаторов несостоявшегося марша признаны террористами / скриншот
Все они организаторы «марша за федерализацию Кубани», который должен был состояться 17 августа, но так и не был согласован, сообщает телеканал Дождь.
По данным канала, двое из них - Вячеслав Мартынов и Петр Любченков, успевшие сбежать из страны, - попросили политического убежища в Украине.
Дарья Полюдова с июля находится в СИЗО.
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