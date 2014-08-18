В России сорвали марши за федерализацию Сибири и Урала

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Дождь".

Как пишут очевидцы в соцсетях, на площадь Труда, где проходила акция, пришли молодые люди крепкого телосложения, которые "посоветовали расходиться" и отобрали у одного из активистов плакат. По оценке одного из очевидцев, в акции принимали участие около 15-20 человек.

Ранее власти Екатеринбурга отказали организаторам в согласовании митинга, объяснив это тем, что площадь Труда в заявленное время будут убирать после празднования Дня города. Организаторы решили подать заявку на массовый пикет на более позднее время. По словам Скачковой, активисты выступают за равноправие регионов и за предоставление им дополнительных полномочий.

Накануне в сети появилось обращение т.наз. "армии освобождения Сибири". На видео несколько человек с оружием, в камуфляже и балаклавах требуют изменения государственного строя в России.

По мнению одних комментаторов, это видео – записанная украинцами пародия на группы "черных человечков", по мнению дргуих – это провокация российских спецлужб.

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В Новосибирске марш "за федерализацию Сибири" не согласовали. Вице-мэр Геннадий Захаров при этом сослался на необходимость "обеспечения незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации".

В организованной движением "Солидарность" акции участвовали около 15 человек. А лозунги акции предварительно согласовывались с мэрией. Собравшие выступали за федерализацию и предоставление регионам Сибири большей финансовой самостоятельности.

Там, где планировалось провести шествие, собрались полицейские и журналисты, а также люди в камуфляже с георгиевскими ленточками, но никто из активистов не пришел.

Кроме того, в Омске полиция задержала активистов, расклеивавших листовки с призывом прийти на акцию под лозунгом "Покажем Москве Сибирь", в том числе организатора Александра Будыко. В тот же день их отпустили.

В Краснодаре 15 августа была задержана одна из организаторов "марша за федерализацию Кубани" Дарья Полюдова. По словам активистки, на улице неизвестный мужчина попытался спровоцировать конфликт, обвинив ее в национализме. После этого Полюдовe задержали полицейские. Позже стало известно, что ее арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство.

Акции в поддержку федерализации были заявлены и в нескольких других российских городах, включая Калининград.