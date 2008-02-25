Медведев вынужден был давать объяснения сербскому президенту

Первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты, Дмитрий Медведев, вынужден был давать сегодня объяснения сербскому президенту Борису Тадичу в связи с инцидентом, произошедшим несколько дней назадв эфире телеканала "Россия", сообщает "Эхо Москвы".

«Борис Тадич подчеркнул, что, конечно, понимает, что эти неприемлемые для Сербии высказывания никак не могут отражать позицию России», - сказал источник ИТАР ТАСС.