Медведев вынужден был давать объяснения сербскому президенту

23:25, 25 февраля 2008
Мир
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Инцидент исчерпан

Первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты, Дмитрий Медведев, вынужден был давать сегодня объяснения сербскому президенту Борису Тадичу в связи с инцидентом, произошедшим несколько дней назадв эфире телеканала "Россия", сообщает "Эхо Москвы".

«Борис Тадич подчеркнул, что, конечно, понимает, что эти неприемлемые для Сербии высказывания никак не могут отражать позицию России», - сказал источник ИТАР ТАСС.

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