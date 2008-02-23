Российский госканал инициировал международный скандал с Сербией

Сербские дипломаты глубоко возмущены заявлением журналиста государственного телеканала "Россия" Константина Семина, который в прямом эфире одобрил совершенное несколько лет назад убийство премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Посольство Сербии в Москве уже затребовало у телеканала стенограмму комментария, который прозвучал ночью в выпуске программы "Вести плюс", сообщает "Избранное".

Как заявил "Эху Москвы" посол Сербии в России Станимир Вукичевич, официальное заявление последует после ознакомления со стенограммой комментария.

В пятницу ночью в 24 часа вышел очередной выпуск программы "Вести плюс", который был в основном посвящен событиям в Белграде. Помимо репортажей из столицы Сербии, где в четверг вечером начались массовые беспорядки, программа включала и ряд комментариев ведущего.

Один из них касался убитого несколько лет назад премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Тележурналист государственного канала назвал в эфире убитого премьера "западной марионеткой, заслуженно получившей пулю". И обвинил руководство Сербии в том, что оно "продавало героев сербского Сопротивления Гаагскому трибуналу".

Цитата из программы: "Сегодня жители Белграда наверняка вспомнили другие митинги. Вспомнили, как бесновалась толпа, свергавшая старика Милошевича. Те же самые, между прочим, футбольные фанаты. Как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича - человека, развалившего легендарную сербскую армию и спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю".

Как полагают дипломаты, произошедшее либо отражает позицию российского государства, либо представляет собой самодеятельность журналиста.

Сотрудники посольства намерены требовать официальных разъяснений.

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