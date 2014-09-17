В Нью-Йорке официально открылась 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Ее Председатель Сэм Кахамба Кутеса из Уганды подчеркнул, что предстоящий год будет знаменательным и интенсивным, сообщает центр новостей организации.

«Очевидно, что 69-я сессия будет весьма интенсивной. Помимо обычной работы в рамках главных комитетов, предстоит вести переговоры по повестке в области развития после 2015 года», - добавил Сэм Кахамба Кутеса.

Читайте такжеПорошенко выступит на сессии Генассамблеи ООН

Отмечая, что Генассамблея остается самым авторитетным форумом для глобальных обсуждений и сотрудничества государств-членов, Сэм Кахамба Кутеса призвал воспользоваться этой уникальной площадкой для решения актуальных проблем современности.

«Действуя коллективно, мы можем в этом году внести значительный вклад в то, чтобы изменить к лучшему мир, в котором мы живем, - не только для себя, но и для грядущих поколений», - заявил Председатель 69-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В сентябре ООН начинает важные мероприятия, связанные с угрозами изменения климата, прав и возможностей коренных народов, охраны здоровья женщин, уменьшения последствий эпидемии Эбола, а также проблем мира и безопасности, которые охватили современный мир.

Всего на Генассамблее ООН планируется рассмотреть около 170 вопросов повестки дня

Как сообщал УНИАН, 25 сентября впервые с трибуны Генассамблеи ООН выступит президент Украины Петр Порошенко.