Израиль ввел безвизовый режим с Молдовой

Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства, передают РИА Новости.

"Премьер-министр Юрий Лянкэ провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом. Последний заявил, что с 22 сентября молдавские граждане могут путешествовать в Израиль без виз. Соответствующее решение было утверждено правительством Израиля",‒ сообщили в пресс-службе правительства.

В феврале этого года заместитель министра иностранных дел Израиля Зеэв Элькин заявлял, что израильский МИД активно поддерживает введение безвизового режима практически со всеми странами СНГ.