Израиль ввел безвизовый режим с Молдовой
17:11, 21 сентября 2014Мир
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С 22 сентября граждане Молдовы смогут посещать Израиль без виз.
Израиль ввел безвизовый режим с Молдовой /фото segodnya.co.il
Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства, передают РИА Новости.
"Премьер-министр Юрий Лянкэ провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Авигдором Либерманом. Последний заявил, что с 22 сентября молдавские граждане могут путешествовать в Израиль без виз. Соответствующее решение было утверждено правительством Израиля",‒ сообщили в пресс-службе правительства.
В феврале этого года заместитель министра иностранных дел Израиля Зеэв Элькин заявлял, что израильский МИД активно поддерживает введение безвизового режима практически со всеми странами СНГ.
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