Израильтяне устроили цепь мира в поддержку Украины (фото, видео)

14:37, 19 сентября 2014
Мир
0

В Израиле прошли акции в поддержку Украины.

Максим Фраерман Facebook

Как сообщает ТСН, в Тель-Авиве и Хайфе прошли акции протеста против российской агрессии.

Активисты осудили действия российских властей с плакатами - "Война проводится на территории Украины российскими властями".

Читайте такжеВ РФ готовятся к "Маршу мира": сегодня в Петербурге пройдет серия одиночных пикетовКроме того, участники акции выложили из свечей Герб Украины - в знак памяти о тех, кто уже погиб в противостоянии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter