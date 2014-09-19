Израильтяне устроили цепь мира в поддержку Украины (фото, видео)
14:37, 19 сентября 2014Мир
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В Израиле прошли акции в поддержку Украины.
Израильтяне вышли на митинг против агрессии России / Максим Фраерман Facebook
Как сообщает ТСН, в Тель-Авиве и Хайфе прошли акции протеста против российской агрессии.
Активисты осудили действия российских властей с плакатами - "Война проводится на территории Украины российскими властями".
Читайте такжеВ РФ готовятся к "Маршу мира": сегодня в Петербурге пройдет серия одиночных пикетовКроме того, участники акции выложили из свечей Герб Украины - в знак памяти о тех, кто уже погиб в противостоянии.
Израильтяне устроили цепь мира на поддержку Украины
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