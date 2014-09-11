21 сентября в Москве пройдет Марш мира "против фашизации России" – Немцов

Об этом УНИАН сообщил российский оппозиционер Борис Немцов.

«Мэрия Москвы согласовала Марш мира 21 сентября. Сбор на Пушкинской в 16.00. Начало движения по бульварам до проспекта Сахарова в 17.00. Главный лозунг - хватит врать и воевать. Сейчас на востоке Украины хрупкое перемирие. Хрупкое оно потому, что, по большому счету, не устраивает ни Путина, ни Порошенко. Путин вместо Новороссии от Луганска и Донецка до Одессы получит жалкую часть Донецкой и Луганской областей. А Порошенко не может смириться с фактическим расчленением востока Украины. Так что наше массовое участие в Марше - это принуждение к миру», - сказал Немцов.

Читайте такжеРоссия заменяет боевиков на Донбассе "типа Стрелкова" на хорошо управляемых военных – депутат РФОн подчеркнул, что на войне на востоке Украины погибли 3 тыс. россиян и украинцев, в том числе российские солдаты из 76-й, 98-й дивизий ВДВ, 31-й бригады ВДВ, 17-й, 18-й, 19-й и 9-й мотострелковых бригад. «И сколько бы официальные власти не врали, что наших солдат там не было, могилы и похоронки от матерей и жен не скроешь», - подчеркнул Немцов.

Мэрия Москвы согласовала Марш Мира 21 сентября. Сбор на Пушкинской в 16. Начало движения по бульварам до пр.... http://t.co/Lk8lYnWQJB — Boris Nemtsov (@BorisNemtsov) September 11, 2014

Он сообщил, что Марш мира – общегражданский, и впервые за долгие месяцы объединил всю демократическую оппозицию. «В нем примут участие РПР-Парнас, «Солидарность», «Яблоко», Партия прогресса Навального, «Партия 5 декабря» и «Демвыбор», - сказал Немцов.

Читайте такжеВ Москве в честь погибших на востоке Украины зажгли свыше 3-х тысяч свечей«Этот Марш - против ненависти и фашизации России, за мир не только с Украиной, но и внутри России. Перекошенное ненавистью и ложью лицо сами знаете кого дорого обходится русскому народу. Когда кругом враги, до народа нет дела. На фоне войны, под шумок сокращают расходы на здравоохранение и выгоняют с работы врачей. И так по всей стране», - заявил Немцов.

Как сообщал УНИАН, в ходе протестов против агрессии России в Украине в 31 августа в Москве были задержаны активисты.