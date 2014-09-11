Суд оправдал безногого атлета Оскара Писториуса по обвинению в умышленном убийстве
Южноафриканский суд признал олимпийца Оскара Писториуса невиновным, поскольку обвинение не смогло доказать, что убийство его подруги Ривы Стенкамп было умышленным.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Тем не менее, обвинение в убийстве с Писториуса не снято.
"Государство не смогло несомненно доказать, что обвиняемый виновен в умышленном убийстве. Для такого вывода просто не хватает фактов", - сказала судья.
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Хотя Писториуса и оправдали по обвинению в умышленном убийстве, его могут признать виновным по менее серьезным обвинением в убийстве по небрежности или по неосторожности. По ним спортсмену может грозить до 15 лет тюрьмы.
Оскар Писториус - южноафриканский легкоатлет. В детстве ему ампутировали обе ноги, и он участвовал в соревнованиях на протезах. Стал чемпионом Паралимпийских игр в Афинах 2004 года в гонке на 200 метров. В 2012 году стал первым паралимпийцем, который принял участие в основной Олимпиаде.
14 февраля 2013 года его сожительница Рива Стенкамп была убита несколькими выстрелами в доме, где они вместе жили. Полиция арестовала спортсмена, выдвинув ему обвинение в умышленном убийстве. Сам Писториус утверждал, что думал, будто в дом проник грабитель, и применил против него оружие.