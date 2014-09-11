Суд оправдал безногого атлета Оскара Писториуса по обвинению в умышленном убийстве

Об этом сообщает агентство Reuters.

Тем не менее, обвинение в убийстве с Писториуса не снято.

"Государство не смогло несомненно доказать, что обвиняемый виновен в умышленном убийстве. Для такого вывода просто не хватает фактов", - сказала судья.

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Хотя Писториуса и оправдали по обвинению в умышленном убийстве, его могут признать виновным по менее серьезным обвинением в убийстве по небрежности или по неосторожности. По ним спортсмену может грозить до 15 лет тюрьмы.

Оскар Писториус - южноафриканский легкоатлет. В детстве ему ампутировали обе ноги, и он участвовал в соревнованиях на протезах. Стал чемпионом Паралимпийских игр в Афинах 2004 года в гонке на 200 метров. В 2012 году стал первым паралимпийцем, который принял участие в основной Олимпиаде.

14 февраля 2013 года его сожительница Рива Стенкамп была убита несколькими выстрелами в доме, где они вместе жили. Полиция арестовала спортсмена, выдвинув ему обвинение в умышленном убийстве. Сам Писториус утверждал, что думал, будто в дом проник грабитель, и применил против него оружие.