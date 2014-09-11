В американском еженедельнике опубликовали интервью с российским десантником, который воевал в Украине

Американский еженедельный новостной журнал Newsweek опубликовал интервью с российскими солдатами-контрактниками, которые воевали в Украине. Один из них, предположительно десантник из 331 полка 98 Гвардейской воздушно-десантной дивизии, в телефонном разговоре с журналистом Newsweek Анной Немцовой описал «самый долгий август» своей жизни на фронте, передает Дождь.

По словам десантника, в «самом долгом августе» хуже всего были раненые друзья, отправка домой «груза-200» и большой риск попасть в их число.

«Когда в прошлом месяце мы ехали поездом в Ростов, я понятия не имел, что мы отправимся в Украину; все мы считали, что нас доставили на базу для обычных рутинных учений. Если бы я знал, что это для войны, я бы уволился еще в Костроме, ведь у меня дома двое маленьких детей», — рассказал журналу российский солдат. По его словам, он и его сослуживцы «мало понимали идею Путина об основании "Новороссии" как сепаратистского государства на востоке Украины».

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Как сообщается в статье, чтобы в солдатах не опознали российских военных, командиры приказали им переодеться в западный военный камуфляж для пустыни, излишки которого поступают в свободную продажу. Форму солдатам их жены должны были купить на собственные деньги.

По словам автора публикации, никто не просил военных подписывать какие-то дополнительные бумаги, при том, что их текущие контракты не содержат условия о дислоцировании в другой стране.

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«Я никогда бы не вызывался делать это добровольно; но любые попытки уйти были бы напрасны: завтра нас посылают обратно в мясорубку; если бы раньше кто-то рассказал мне о правде, никто из нас не завербовался бы и за тысячу долларов в месяц для того, чтобы в Украине его изжарили заживо», — рассказал российский офицер 30 лет, попросивший Newsweek скрыть его личность.