В России из-за интервью с сибирским активистом задержали журналиста
12:13, 11 сентября 2014Мир
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В Москве задержан обозреватель издания «Новый Кузбасс» Дмитрий Шипилов, который взял интервью у одного из организаторов «Марша за федерализацию Сибири» Артёма Лоскутова.
Шипилова задержали из-за интервью / УНИАН
Об этом сообщил в Facebook Антон Иванов.
Читайте также21 сентября в Москве пройдет Марш мира "против фашизации России" – Немцов"Сегодня в 13.20 мск Дмитрий Шипилов был задержан и арестован на ст. Чкаловская Ярославского направления Мск. ж/д", - написал он.
В 2012 году Шипилова приговорили к 11 месяцам исправительных работ из-за записей в блоге, которые "счел оскорбительными" губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Как сообщал УНИАН, 17 августа, в ряде городов России прошли немногочисленные митинги в поддержку федерализации РФ. Так, в центре Екатеринбурга полиция задержала двух активистов "Уральской республики".
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