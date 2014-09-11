В России из-за интервью с сибирским активистом задержали журналиста

Об этом сообщил в Facebook Антон Иванов.

Читайте также21 сентября в Москве пройдет Марш мира "против фашизации России" – Немцов"Сегодня в 13.20 мск Дмитрий Шипилов был задержан и арестован на ст. Чкаловская Ярославского направления Мск. ж/д", - написал он.

В 2012 году Шипилова приговорили к 11 месяцам исправительных работ из-за записей в блоге, которые "счел оскорбительными" губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.