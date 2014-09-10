Количество сторонников единства Британии вновь растет - СМИ

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного изданием Daily Record, сообщает РИА «Новости».

”Новый опрос показывает, что 53% шотландцев будут голосовать за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного королевства. Сторонников независимости поддержит на 6% меньше избирателей”, — отмечает издание, сообщая, что в опросе приняла участие тысяча определившихся с решением избирателей.

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Данные опроса опубликованы в среду вечером, после поездки в Эдинбург лидеров трех парламентских фракций и выступления перед жителями региона премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

В минувшие выходные были опубликованы данные социологических опросов, которые впервые показали превышение количества сторонников независимости над числом ее противников, хотя ранее все опросы показывали обратное.

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В случае, если большинство жителей Шотландии на референдуме 18 сентября проголосует за независимость, 24 марта 2016 года регион выйдет из состава королевства. Недавний опрос общественного мнения показал, что количество сторонников независимости превысило количество противников, хотя перевес небольшой. Исход референдума, по всей видимости, решит голосование тех, кто до сих пор не определился со своей позицией.

Главной движущей силой референдума выступают националисты — они обещают независимой Шотландии процветание за счет добычи углеводородов и перенаправления всех налогов в местный бюджет.

Уже 18 сентября шотландцам будет задан вопрос: ”Считаете ли Вы, что Шотландия должна стать независимым государством”.

Кампания продлится 16 недель. Именно столько времени есть у избирателей, чтобы прослушать, просмотреть и прочитать аргументы обеих сторон и принять решение.