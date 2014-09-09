Опрос: Россияне считают украинцев завистливыми, а себя - миролюбивыми

В списке качеств россиян на первых местах оказались сплошные позитивные стороны: гостеприимство, готовность прийти на помощь, открытость, простота, терпение, миролюбие.

Своему "фамильному" трудолюбию россияне, правда, отвели седьмое место, лени – восьмое, свободолюбию и независимости – девятое, чувству собственного достоинства – одиннадцатое, культуре и воспитанности – тринадцатое. Лицемерие и хитрость оказались на семнадцатом месте, властолюбие – на двадцать третьем, а жестокость – на последнем, двадцать седьмом месте.

В тоже время, как пишет ZN.UA, 14% отказались дать характеристику негативным качествам, присущим стране и российскому народу, отмечая, что в списке качеств нет тех черт, которые могли бы описать Россию.

Россияне также считают, что им следовало бы избавиться от привычки халтурить, равнодушия, готовности терпеть наглую власть, слабости, апатии и чувства неполноценности перед Западом.

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Оценивая качества украинцев, россияне отвели трудолюбию четвертое место, что выше, чем у самих себя, лени – аж восемнадцатое.

Для россиян украинцы прежде всего лицемерные, хитрые, затем скрытные, завистливые. Их жестокости в этом "рейтинге" отведено десятое место, а вот свободолюбие и независимость ценятся ниже присущих россиянам – они занимают 13 место, "не сложилось" у нас и с чувством собственного достоинства – оно на четырнадцатом. Властолюбия, по мнению россиян, у украинцев побольше, чем у них самих – оно на семнадцатом месте. А по культуре и воспитанности украинцы на последнем, двадцать седьмом месте.

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"Эти характеристики отражают общее отношение россиян к украинцам, – рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии, профессор НаУКМА Владимир Паниотто. – Если говорить об официальном лозунге, что Россия "помогает" Украине, то общее позитивное отношение к Украине падает, но на уровне демонстрации остается достаточно высоким. А эти данные показывают, что отношения между Украиной и Россией затрагивают не только отношения между правительствами, но и между людьми. Война является очень серьезным ударом по этим отношениям, который будет чувствоваться еще много лет".

"Это все результаты пропагандистской работы, которая ведется в России, начиная с Майдана. А пропагандистское обеспечение захвата Крыма велось в таких масштабах, каких не было даже во времена СССР. Недаром Путин наградил 300 журналистов "за объективное освещение событий в Крыму", - добавил Паниотто.

Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.