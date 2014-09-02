Кэмерон пообещал России запустить "маховик санкций"
Санкции, введенные странами Запада против России, будут постоянно наносить ущерб российской экономике.
Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон, сообщает Гордон.ua со ссылкой на The Telegraph .
"Мы должны подать сигнал, не дожидаясь, когда еще больше русских появится на украинской земле, что нам как-то придется идти на попятную. Мы запустим маховик (санкций), и Россия будет постоянно страдать от возрастающей экономической изоляции", – подчеркнул премьер Великобритании.
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Кэмерон добавил, что не согласен с тем, что ограничительные меры Евросоюза и США не оказывают на РФ никакого эффекта.
"Капитал уходит из России, банкам не хватает финансов, российский фондовый рынок и рубль значительно подешевели", – подчеркнул он.
Кэмерон отметил, что решение относительно нового пакета санкций против РФ будет принято в течение недели.
Британский премьер также заявлял, что Россия пытается заставить Украину "отказаться от своего демократического выбора под дулом автомата".