Кэмерон пообещал России запустить "маховик санкций"

Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон, сообщает Гордон.ua со ссылкой на The Telegraph .

"Мы должны подать сигнал, не дожидаясь, когда еще больше русских появится на украинской земле, что нам как-то придется идти на попятную. Мы запустим маховик (санкций), и Россия будет постоянно страдать от возрастающей экономической изоляции", – подчеркнул премьер Великобритании.

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Кэмерон добавил, что не согласен с тем, что ограничительные меры Евросоюза и США не оказывают на РФ никакого эффекта.

"Капитал уходит из России, банкам не хватает финансов, российский фондовый рынок и рубль значительно подешевели", – подчеркнул он.

Кэмерон отметил, что решение относительно нового пакета санкций против РФ будет принято в течение недели.

Британский премьер также заявлял, что Россия пытается заставить Украину "отказаться от своего демократического выбора под дулом автомата".