Российский военный пожаловался родителям, что не хочет воевать в Украине

В сети появилась запись разговора российского военного Александра с родителями.

В разговоре россиянин жалуется, что его хотят отправить воевать в Украину. Родители советуют сыну жаловаться на состояние здоровья, чтобы избежать необходимости ехать на войну.

"Я понимаю еще - за родину. Но это за какую-то ср...ну Украину, дурдом", - говорит его мать.

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По словам парня, из его части уже отправили 35 человек и отправка будет продолжаться.

Александр отмечает, что в конфликте с Украиной уже принимают участие 10 тысяч военнослужащих РФ.

"Из Ростова пуляют нашими Градами по Украине ночью", - говорит он матери.

По его словам, многие россияне уже погибли.

Видео Petr Ivashov