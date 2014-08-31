Российский военный пожаловался родителям, что не хочет воевать в Украине
Парень думает писать рапорт перед отправкой на войну.
В сети появилась запись разговора российского военного Александра с родителями.
В разговоре россиянин жалуется, что его хотят отправить воевать в Украину. Родители советуют сыну жаловаться на состояние здоровья, чтобы избежать необходимости ехать на войну.
"Я понимаю еще - за родину. Но это за какую-то ср...ну Украину, дурдом", - говорит его мать.
Читайте такжеРоссийский десантник посоветовал соотечественникам забыть о том, что показывают в новостях
По словам парня, из его части уже отправили 35 человек и отправка будет продолжаться.
Александр отмечает, что в конфликте с Украиной уже принимают участие 10 тысяч военнослужащих РФ.
"Из Ростова пуляют нашими Градами по Украине ночью", - говорит он матери.
По его словам, многие россияне уже погибли.
Видео Petr Ivashov