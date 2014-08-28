В Москве уже начали задерживать участников антивоенного митинга
09:09, 28 августа 2014Мир
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Правоохранители Москвы начали задержания участников акции протеста против участия России в боевых действиях на Востоке Украины.
Полиция начала задержания граждан / Twitter @mynameisphilipp
Об этом в Twitter сообщил российский оппозиционер Андрей Быстров.
В частности, известно, что "за антивоенные призывы" задержали активиста Дмитрия Монахова.
На Манежка за антивоенные призывы задержан @dmtrmon (18 июня 2013 он был избит полицией в автозаке за акцию в поддержку Навального)
- Андрей Быстров (@bystrov_a) August 28, 2014
"Задержали. Что предъявят, сами пока не знают", - написал Монахов в Twitter.
Как сообщалось, сегодня в Москве запланирован митинг граждан, несогласных с официальной позицией руководства страны касательно участия российских военных в боевых действиях на Донбассе.
Задержали. Что предъявят пока сами не знают
- Dmitry Monakhov (@dmtrmon) August 28, 2014
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