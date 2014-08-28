В Москве уже начали задерживать участников антивоенного митинга

09:09, 28 августа 2014
Мир
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Правоохранители Москвы начали задержания участников акции протеста против участия России в боевых действиях на Востоке Украины.

Поліція почала затримання громадян / Twitter ‏@mynameisphilipp

Об этом в Twitter сообщил российский оппозиционер Андрей Быстров.

В частности, известно, что "за антивоенные призывы" задержали активиста Дмитрия Монахова.

"Задержали. Что предъявят, сами пока не знают", - написал Монахов в Twitter.

Как сообщалось, сегодня в Москве запланирован митинг граждан, несогласных с официальной позицией руководства страны касательно участия российских военных в боевых действиях на Донбассе.
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