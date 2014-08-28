В Москве уже начали задерживать участников антивоенного митинга

Об этом в Twitter сообщил российский оппозиционер Андрей Быстров.

В частности, известно, что "за антивоенные призывы" задержали активиста Дмитрия Монахова.

На Манежка за антивоенные призывы задержан @dmtrmon (18 июня 2013 он был избит полицией в автозаке за акцию в поддержку Навального) - Андрей Быстров (@bystrov_a) August 28, 2014

"Задержали. Что предъявят, сами пока не знают", - написал Монахов в Twitter.