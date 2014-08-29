За пикеты против войны с Украиной в Москве задержаны 7 человек
03:54, 29 августа 2014Мир
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Активист "Солидарности" Дмитрий Монахов, который днем проводил одиночный пикет, вечером был арестован Тверским судом на 15 суток.
За пикеты против войны с Украиной в Москве задержаны 7 человек
Его признали виновным в сопротивлении полиции, пишет ОВД-Инфо.
Кроме того, 28 августа на Манежной площади были задержаны еще шесть человек, которые проводили одиночные пикеты против войны с Украиной.
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В отношении них были оформлены административные протоколы по статье "нарушение установленного порядка проведения митинга.
Задержанные на акции против войны на территории Украины Мария Рябикова, Елена Черепанова-Малько, Ольга Мазурова, Елена Захарова, Елена Букварева и Андрей Кургин отпущены из ОВД "Тверской" поздно вечером. На всех составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП.
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