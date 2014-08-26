Польский генерал: без НАТО Россия дойдет до Варшавы за 3 дня

Об этом в интервью журналу Wprost заявил бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вольдемар Скжипчак, передает "Украинская правда". Он резко раскритиковал польское военное руководство, считая, что нет единого руководителя, того, кто мог бы принимать решения в случае войны.

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"До генеральских звезд все дослуживаются, но никто потом не хочет брать на себя ответственность", - возмутился генерал.

Он убеждает, что российская армия, в случае нападения, смогла бы дня за 3 дойти до Варшавы. "3 дня и так являются оптимистичным вариантом, но при условии, что будем вынуждены обороняться сами, без поддержки НАТО", - пояснил генерал.

"Давайте не обманывать себя. У нас слишком малый потенциал для сопротивления такой многочисленной армии, как российская", - добавил он.

По данным Вальдемара Скжипчака, в нынешних условиях Польша может привлечь "40 тыс. военных, плюс немного резерва, уровень подготовки которого - ужасный".