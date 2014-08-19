В Польше хотят обсудить с НАТО военное присутствие в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Европарламента, представитель крупнейшей польской оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PIS) Ришард Чарнецкий на пресс-конференции в Варшаве.

"Польша уже сейчас должна начать двусторонние контакты с Украиной, а также с партнерами по НАТО, чтобы обдумать возможное присутствие войск Альянса в Украине, потому что это действительно единственная и точно наиболее мощная сила, которая сможет удержать президента РФ Владимира Путина", - сказал он.

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По словам Чарнецкого, Запад должен обсудить возможность ужесточения экономических санкций против России. "Стоит подумать о наиболее мощных экономических санкциях, пойти путем президента (США) Рональда Рейгана, который сумел выиграть войну с Советским Союзом благодаря договоренностям с арабскими странами, что привело к значительному падению цен на важнейшие энергоносители - нефть и газ", - сказал он, отметив, что это привело к развалу СССР.

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО пройдет в Ньюпорте (Уэльс, Великобритания) 4-5 сентября этого года. В нем запланировано участие президента Украины Петра Порошенко. На саммите планируется, среди прочего, принять новую оборонную стратегию НАТО в связи с последними событиями в Украине. Стратегия может предусматривать размещение военных баз в Польше.