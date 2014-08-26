Польша хочет изменить законодательство из-за угрозы "гибридной войны"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона внесен в повестку дня пленарной сессии нижней палаты польского парламента.

Законопроект внес президент Польши, который, согласно Конституции, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

"Проект изменений нескольких законов, среди которых закон об общей обязанности обороны, имеет целью привести в соответствие нормы законов к новой структуре управления армией в современных условиях, когда война - как в случае российско-украинского конфликта - явление размытое и необязательно заключается во вводе войск агрессором на территорию государства", - отмечает польское агентство РАР.

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Россия, вопреки многочисленным доказательствам, официально отбрасывает свою причастность к событиям на востоке, а эксперты называют войну, которую она ведет против Украины, "гибридной".

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