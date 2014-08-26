Всего 5% россиян поддерживают ввод войск в восточные области Украины - опрос

Ввести войска восточные области Украины предлагают всего 5% граждан России, выяснил фонд "Общественное мнение" (ФОМ), передает "Коммерсант".

Как выяснил ФОМ, большинство (57%) граждан считает, что Россия должна помогать самопровозглашенным "ДНР и "ЛНР". Россияне предлагают поддержать так называемую "Новороссию" гуманитарной помощью (26%), поставками оружия (9%), а также "любыми мирными средствами, без применения военной силы" (8%). Ввести войска в "ДНР" и "ЛНР" предлагают 5%.

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"Установка на то, что Россия должна помочь, проистекает не столько из симпатии к руководству "ДНР" и "ЛНР", сколько из сочувствия к жителям юго-востока Украины",— считает аналитик ФОМ Григорий Кертман. В том, что поддерживать руководство "Новороссии" не нужно, уверены 27% россиян. Их основной аргумент - "Нельзя вмешиваться во внутренние дела другого государства. Сами провозгласились, пусть сами и расхлебывают".

13% опрошенных считают, что Россия не влияет на ход событий в Украине. Большинство — 69% — уверено, что российская сторона воздействует на то, что там происходит, из них 7% полагают, что это влияние "слишком сильное", 36% — что влияние России на происходящее в Украине "такое, какое нужно", а четверть назвали его "недостаточно сильным".

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39% думают, что руководство террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" достигнет своих целей, 26% уверены, что оно не добьется своего, еще 36% затруднились с ответом. При этом 23% не смогли сказать, какие цели у руководителей "народных республик". 37% опрошенных уверены, что они хотят отделиться от Украины, 8% полагают, что они "отстаивают права русскоязычного населения" Украины. 6% думают, что "ДНР" и "ЛНР" "борются с фашизмом", и только 5% уверены, что так называемая "Новороссия" хочет присоединиться к России.