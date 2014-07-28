В Триполи ракета попала в резервуар с 6 млн литрами нефтепродуктов: есть угроза взрыва

Сильный пожар начался в субботу вечером в столице Ливии Триполи, после того как ракета попала в резервуар с 6 миллионами литров нефтепродуктов.

Как передают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом сообщил представитель ливийской государственной компании National Oil Corp. Мохамед аль-Храри.

Резервуар расположен по дороге в аэропорт Триполи, где в течение последних нескольких недель идут бои между различными группировками боевиков, жертвами которых стали десятки человек. По данным представителя National Oil, всего в резервуарах хранилища более 90 миллионов литров нефте- и газопродуктов.

Читайте такжеВ Ливии скончался один из заключенных украинцев - МИД

“Мощный взрыв может прогреметь, который вызовет разрушения в радиусе от трех до пяти километров (от хранилища)”, - заявил аль-Храри одному из местных телеканалов.

Он добавил, что сотрудники предприятия покинули территорию, где произошел пожар.

Пожарные бригады пытаются потушить пламя. Министерство нефти и газа Ливии призвало жителей Триполи, проживающих вблизи хранилища, немедленно покинуть эту область из-за угрозы взрыва.

Читайте такжеЗаявление властей Ливии обвалило цены на нефть до трехнедельного минимума

После свержения Муаммара Каддафи в Ливии сохраняется напряженная обстановка. МИД многих стран в воскресенье призвали своих граждан покинуть страну из соображений безопасности.