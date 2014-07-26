Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства
20:35, 26 июля 2014Мир
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Парламент Грузии на внеочередном заседании в Кутаиси утвердил обновленный состав правительства.
В Грузии утвержден обновленный состав правительства / фото УНИАН
Решение было принято единогласно: за проголосовали все 89 депутатов, передает ИТАР-ТАСС.
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О перестановках в составе правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил 21 июля. Тогда в отставку были отправлены 7 членов кабмина. Изменения коснулись министерств сельского хозяйства, по исполнению наказаний и пробации, по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, охраны окружающей среды и природных ресурсов, регионального развития и инфраструктуры, культуры и охраны памятников, госминистерства по вопросам диаспоры.
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