Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства

Решение было принято единогласно: за проголосовали все 89 депутатов, передает ИТАР-ТАСС.

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О перестановках в составе правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил 21 июля. Тогда в отставку были отправлены 7 членов кабмина. Изменения коснулись министерств сельского хозяйства, по исполнению наказаний и пробации, по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, охраны окружающей среды и природных ресурсов, регионального развития и инфраструктуры, культуры и охраны памятников, госминистерства по вопросам диаспоры.