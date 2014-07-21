Премьер Грузии отправил в отставку семерых министров

Об этом сообщает Новости-Грузия.

В частности, кадровые изменения коснулись министра культуры и охраны памятников Грузии Гурама Одишария, министра окружающей среды и природных ресурсов Хатуну Гогаладзе, министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Давида Дарахвелидзе, министра сельского хозяйства Шалву Пипия, министра регионального развития и инфраструктуры Элгуджу Хокришвили, министра по исполнению наказаний и пробации Созара Субари и государственного министра по вопросам диаспоры Константина Сургуладзе.

Читайте такжеПарламент Грузии единогласно ратифицировал Соглашение с ЕСПри этом, как заявил премьер, Субари займет должность министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, а Хокришвили возглавит министерство окружающей среды и природных ресурсов Грузии.