Премьер Грузии отправил в отставку семерых министров
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 21 июля, объявил о кадровых изменениях в правительстве – шесть министров и один госминистр покидают свои посты.
Об этом сообщает Новости-Грузия.
В частности, кадровые изменения коснулись министра культуры и охраны памятников Грузии Гурама Одишария, министра окружающей среды и природных ресурсов Хатуну Гогаладзе, министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Давида Дарахвелидзе, министра сельского хозяйства Шалву Пипия, министра регионального развития и инфраструктуры Элгуджу Хокришвили, министра по исполнению наказаний и пробации Созара Субари и государственного министра по вопросам диаспоры Константина Сургуладзе.
Читайте такжеПарламент Грузии единогласно ратифицировал Соглашение с ЕСПри этом, как заявил премьер, Субари займет должность министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий Грузии, а Хокришвили возглавит министерство окружающей среды и природных ресурсов Грузии.