Сегодня из Харькова в Нидерланды отправят два последних самолета с телами пассажиров "Боинга"

Из Харькова в Нидерланды сегодня, 26 июля, отправятся два последних самолета с телами погибших пассажиров малайзийского самолета.

Как передает корреспондент УНИАН, отправление самолетов из Международного аэропорта «Харьков» в голландский Эйндховен запланировано на 12:00 и 13:30.

Последними рейсами на самолетах в целом будет отправлено 38 гробов с телами погибших пассажиров малайзийского самолета.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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Тела, найденные на месте катастрофы, были доставлены специальным поездом в Харьков. Большинство тел погибших уже перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертизы.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.