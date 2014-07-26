В секторе Газа объявили временное перемирие

В секторе Газа в субботу утром вступило в силу 12-часовое гуманитарное перемирие. Предложение о временном прекращении огня приняло и палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа.

"С 08:00 до 20:00 в секторе Газа будет действовать режим гуманитарного перемирия", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает ИТАР-ТАСС.

При этом израильская армия предупредила, что примет меры, если ХАМАС попытается использовать перемирие для нападений на военных или мирных израильтян.

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Представители армии также заявили, что оставляют за собой право в течение всего срока перемирия продолжать поиск подземных туннелей, используемых ХАМАС.