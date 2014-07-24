В Ираке террористы-смертники атаковали тюремный конвой, погибли 60 человек

В Ираке боевики атаковали полицейский конвой, сообщает Лента.ру со ссылкой Associated Press.

По данным МВД, взорван автобус с заключенными, которых перевозили из города Таджи к северу от Багдада. Погибли 60 человек. В нападении участвовали террористы-смертники.

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Атака началась с обстрела из минометов базы иракской армии, где содержались лица, подозреваемые в терроризме. Опасаясь побега, власти решили перевезти их в другое место. Во время движения конвоя боевики подорвали заранее заложенные на обочинах фугасы и открыли шквальный огонь. В результате, как сообщает полиция, были убиты 52 заключенных и восемь солдат, еще пятнадцать человек ранены. Ответственность за нападение на себя пока никто не взял.

Эта атака, как отмечает агентство, произошла почти год спустя после нападения «Аль-Каиды» на две иракские тюрьмы — Абу-Грейб и Таджи. Тогда боевикам удалось освободить более 500 заключенных, многие из которых пополнили ряды исламистов. В результате нападения погибли 120 иракских охранников и бойцов американского спецназа.