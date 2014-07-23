В Нидерланды прибыли первые тела жертв катастрофы рейса МН17 (с места событий)

В церемонии в аэропорту Эйндховен, где приземлились два самолета с погибшими, приняли участие представители всех стран, граждане которых погибших в этой ужасной катастрофе, король Нидерландов Виллем-Александр, королева Максима, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПостпред России в ООН заявил, что Boeing сбили "ошибочно", и поэтому это не теракт

Все присутствующие стоя наблюдали, как шесть групп военных нидерландской армии шли к самолетам, чтобы переносить гробы с телами погибших. Все происходило в полном молчании до тех пор, пока не был отдан приказ военному с горном, который сыграл музыку военного почета.

Церемония транслировалась в прямом эфире, поэтому, в минуте молчания замерла целая страна...

После этого военные отдали честь погибшим в военном салюте. Флаги государств, в том числе и украинский, были приспущены.

После этого военные двинулись в самолет, чтобы забрать гробы. Одновременно с этим на аэродром въехала колонна из сорока церемониальных захоронений автомобилей, которую сопровождал эскорт военной полиции. Из Эйндховена тела будут увезены в Хилверсум, где будет проведена их идентификация.

Военная церемония прошла очень скромно - как об этом просили члены семей погибших.

Перед самолетом в две шеренги расположились по двадцать траурных автомобилей. Гробы медленно выносили один за другим, каждый из них на плечах несли восемь военных. Когда гроб ложили в автомобиль, военные снова отдавали дань уважения погибшему военным салютом.

Было слышно, как некоторые из присутствующих на печальном событии плакали вслух. Но сама церемония все время проходила в полном молчании: тишину, кроме человеческого плача, прерывал лишь сильный ветер, от которого бряцали железные части флагштоков с флагами.

...Последними в 17.30 были вывезены четыре гроба. Их отъезд сопровождался аплодисментами. Аплодировали военным - в знак благодарности - присутствующие члены семей погибших. Члены семей также аплодисментами поблагодарили за присутствие короля Виллема-Александра и королеву Максиму, после того уехали с церемонии. После них поехал и премьер-министр Марк Рютте.

Телевидение не показывало родственников жертв трагедии, которые принимали участие в церемонии. Однако, в целом в аэропорт прибыли около 200 человек, которые потеряли своих близких в небе над Донбассом.

Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс и министр обороны Жанин Хеннис-Пласхарт по завершению церемонии лично благодарили членов экипажей обоих самолетов за выполненную печальную работу. К Тиммермансу, впоследствии, подошли несколько человек - членов семей погибших, министр с сочувствием обнял одну из них.

В 17:50 колонна из сорока траурных автомобилей выехала из Эйндховена. Пути, по которым был проложен маршрут процессии, был освобожден от других средств передвижения на пять километров перед и за колонной.