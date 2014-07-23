Из зоны израильско-палестинского конфликта эвакуировано 45 украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

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“По состоянию на сегодняшний день эвакуировано 45 граждан Украины”, - сказал Зварич.

По его словам, на данное время уточняется информация относительно количества украинцев, которые проживают на этой территории и выразили желание покинуть зону конфликта.

Зварич отметил, что, согласно информации украинских дипломатических учреждений, жертв и пострадавших во время конфликта среди граждан Украины нет.

Как сообщал УНИАН, израильские войска больше двух недель бомбят сектор Газа, а четыре дня назад ввели в анклав пехоту и бронетехнику. Военные и политики называют целью операции, которая унесла жизни около 600 палестинцев и 28 израильтян, прекращение палестинских ракетных обстрелов и уничтожение десятков трансграничных тоннелей, которые прорыли боевики для проведения масштабных диверсий в Израиле.