Путин не увидел военной угрозы территориальной целостности России

Прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности РФ сейчас нет, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Разумеется, прямой военной угрозы суверенитету или целостности нашей страны, конечно, нет, гарантия тому, прежде всего, стратегический баланс сил в мире», - сказал Путин на заседании Совбеза РФ во вторник.

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Он заявил, что Россия со своей стороны «строго соблюдает нормы международного права, свои обязательства перед партнерами и рассчитывает, что другие страны, объединения, военно-политические альянсы в отношении России будут действовать точно также».