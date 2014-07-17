Путин опроверг возвращение мощного советского центра разведки на Кубе
09:59, 17 июля 2014Мир
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Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия и Куба договорились о возобновлении работы радиоэлектронного разведывательного центра в Лурдесе, от которого Москва отказалась 13 лет назад.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ничего жалкого нет, мы способны решить стоящие в области обороноспособности задачи без этого компонента, здесь нет ничего необычного», — заявил российский лидер.
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Куба достигли окончательной договоренности относительно возвращения в пользование РФ радиоэлектронного разведывательного центра, расположенного всего в 250 километрах от побережья США, что позволяет контролировать радио- и телефонную связь на большей части территории этого государства.
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