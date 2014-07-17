Путин опроверг возвращение мощного советского центра разведки на Кубе

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего жалкого нет, мы способны решить стоящие в области обороноспособности задачи без этого компонента, здесь нет ничего необычного», — заявил российский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Куба достигли окончательной договоренности относительно возвращения в пользование РФ радиоэлектронного разведывательного центра, расположенного всего в 250 километрах от побережья США, что позволяет контролировать радио- и телефонную связь на большей части территории этого государства.