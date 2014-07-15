В сети опубликованы фото и видео аварии в московском метро

Сегодня утром в Москве, на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар», три вагона сошли с рельсов. Причины аварии пока неизвестны.

По состоянию на 12.30 катастрофа унесла уже 12 жизней, еще около 150 человек получили травмы.

Задымление в вагоне, видео очевидца:

Эвакуация: