Черноморский флот РФ начал военные учения

02:29, 05 июля 2014
Мир
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Российская Федерация проводит военные учения в акватории Черного моря

фото УНИАН

Район учений охватывает всю акваторию Черного моря. Военно-морские маневры разнородных сил российского Черноморского флота с участием около 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 20 самолетов и вертолетов, морской пехоты и береговой артиллерии начались в пятницу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Параллельно в Черном море проходят учения НАТО.

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Это уже не первый случай, когда Россия и западный альянс проводят одновременно учения в одном регионе.

"Совместные действия разнородных сил Черноморского флота в ходе плановых тактических учений начались с выполнения ракетно-артиллерийских стрельб бортовых комплексов надводных кораблей по морским и воздушным целям", - отметили в Минобороны.

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