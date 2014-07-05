Черноморский флот РФ начал военные учения

Район учений охватывает всю акваторию Черного моря. Военно-морские маневры разнородных сил российского Черноморского флота с участием около 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 20 самолетов и вертолетов, морской пехоты и береговой артиллерии начались в пятницу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Параллельно в Черном море проходят учения НАТО.

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Это уже не первый случай, когда Россия и западный альянс проводят одновременно учения в одном регионе.

"Совместные действия разнородных сил Черноморского флота в ходе плановых тактических учений начались с выполнения ракетно-артиллерийских стрельб бортовых комплексов надводных кораблей по морским и воздушным целям", - отметили в Минобороны.