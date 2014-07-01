«Хамас» ответит за гибель израильских подростков - Нетаньяху
08:39, 01 июля 2014Мир
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил боевиков группировки «Хамас» в убийстве трех израильских подростков и пообещал, что убийцы будут наказаны.
REUTERS
Военные заявили 30 июня, три израильские подростки, которые пропали без вести на Западном берегу Иордана, мертвы. Их тела нашли в районе города Хеврон, недалеко от места, где подростки исчезли 12 июня.
«Они были похищены и хладнокровно убиты животными в человеческом обличье. «Хамас» несет ответственность и заплатит за это», - цитирует офис Нетаньягу слова премьера, сообщает Радио Свобода.
Перзидент США Барак Обама выступил с заявлением, в котором осуждает «бессмысленный акт террора против невинных молодых людей» и призывает к сдержанности со всех сторон.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал убийство подростков «мерзким действием врагов мира».
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