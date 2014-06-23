Россия предлагает странам Балтии дешевый газ в обмен на выход из НАТО
Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому изданию Focus заявила, что Россия предлагает балтийским странам скидку на газ в обмен на выход из НАТО.
По словам президента Литвы, Владимир Путин использует национальность как прикрытие для завоевания территорий военным способом. При этом Даля Грибаускайте отметила, что не верит во вторжение России в страны Балтии под этим выдуманным предлогом, поскольку Латвия, Литва и Эстония входят в состав НАТО, и это является их защитой, передает Delfi.lt.
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Президент Литвы сказала, что Россия пытается влиять на постсоветские государства и хочет сделать так, чтобы страны Балтии, как и раньше, зависели от нее экономически, энергетически и политически. Также хочет заставить их быть менее активными и лояльными странами НАТО и ЕС.
"Кроме того, мы получаем информацию, что в других странах Балтии ведутся переговоры с некоторыми политиками, поступают предложения, например, что если они выйдут из состава НАТО, то получат более дешевый газ или нефть", - отметила Даля Грибаускайте.
По мнению президента Литвы, Евросоюз должен стать экономически независимым от России и диверсифицировать энергорынок, поскольку для стран ЕС "слишком рискованно" зависеть от российских энергоресурсов.