На пляжах Дубая установят надувные инвалидные кресла для инвалидов и пенсионеров

Люди с ограниченными возможностями и пожилые жители Дубая смогут пользоваться надувными инвалидными креслами на пляжах города, сообщает во вторник интернет-портал Emirates 24/7, сообщают РИА Новости.

Эта инициатива принадлежит муниципалитету Дубая. На данный момент на двух пляжах Дубая в действии находятся 15 кресел, импортированных из Франции. При успехе инициативы число кресел будет увеличено.

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По словам представителей муниципалитета, инициатива запущена в рамках одной из задач Дубая как хозяина международной выставки ЭКСПО-2020 - стать одним из самых благоприятных городов мира.

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Дубай - первый город в арабском мире, где предоставляется подобная возможность для людей с ограниченными возможностями. На пляжах также появятся специальные инструкторы, которые помогут разобраться как использовать кресла.