В столице Ливана произошел теракт

В результате теракта погиб сам смертник, взрыв нанес ущерб прилегающему кафе, сообщает служба безопасности Ливана.

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По словам очевидцев, в результате взрыва ранены несколько человек, которые в это время смотрели матч чемпионата мира по футболу.

Местные телеканалы показали кадры с места происшествия, на которых видны фрагменты взорванного автомобиля и другие поврежденные транспортные средства.

Взрыв произошел в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе южного Бейрута. Много местных жителей являются сторонниками группы «Амаль», которая является союзником движения «Хезболла».

Ливан страдает от распространения насилия из-за гражданской войны в соседней Сирии.