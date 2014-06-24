В столице Ливана произошел теракт
Террорист-смертник взорвал автомобиль на юге столицы Ливана Бейруте возле блокпоста сил безопасности.
В результате теракта погиб сам смертник, взрыв нанес ущерб прилегающему кафе, сообщает служба безопасности Ливана.
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По словам очевидцев, в результате взрыва ранены несколько человек, которые в это время смотрели матч чемпионата мира по футболу.
Местные телеканалы показали кадры с места происшествия, на которых видны фрагменты взорванного автомобиля и другие поврежденные транспортные средства.
Взрыв произошел в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе южного Бейрута. Много местных жителей являются сторонниками группы «Амаль», которая является союзником движения «Хезболла».
Ливан страдает от распространения насилия из-за гражданской войны в соседней Сирии.